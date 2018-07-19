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Прокуратура проверит качество водоснабжения Североуральска после ЧП на реке Калья
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Прокуратура проверит качество водоснабжения Североуральска после ЧП на реке Калья 

ТАСС 46 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку обеспечения водоснабжением жителей города Североуральска в Свердловской области, где ранее произошел провал канала реки Калья. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что 16 июля на реке Калья в 12 километрах от Североуральска образовался провал русла диаметром десять метров, из-за чего речная вода попала в водозабор. Для хозяйственно-бытовых нужд вода в населенные пункты Североуральского округа подается в полном объеме, однако для питья она непригодна из-за несоответствия санитарным нормам.
"В Североуральске прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации водоснабжения города и близлежащих поселков. Прокуратура города рассматривает вопрос о принятии к администрации Североуральского городского округа мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в четверг в Североуральске было выдано 2,4 тыс. пятилитровых бутылок питьевой воды, каждому выдавалось по одной 5-литровой бутылке. «Кроме того, стоят шесть цистерн, в том числе на городской площади, где организована выдача разливной воды без ограничения количества литров», — уточнили в ведомстве.
Мониторинг качества воды в Североуральском городском округе продолжается специалистами регионального управления Роспотребнадзора. «Результаты лабораторных исследований показали превышение нормативных показателей: „цветность“ в 1,2 раза, „мутность“ — в шесть раз, вода для питьевых целей непригодна. Министерству здравоохранения Свердловской области дано предложение обеспечить вакцинацию североуральцев против гепатита А, ротавирусной инфекции», — пояснили в пресс-службе управления.
Ранее сообщалось, что из-за провала на канале реки Калья в целях безопасности приостановлены работы в забоях шахты «Черемуховская» Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в "Русал"). В «Русале» отметили, что инцидент не повлиял на работу остальных шахт предприятия, СУБР ведет поставки боксита в полном объеме в соответствии с договорами.
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