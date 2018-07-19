Прокуратура проверит качество водоснабжения Североуральска после ЧП на реке Калья

Ранее сообщалось, что 16 июля на реке Калья в 12 километрах от Североуральска образовался провал русла диаметром десять метров, из-за чего речная вода попала в водозабор. Для хозяйственно-бытовых нужд вода в населенные пункты Североуральского округа подается в полном объеме, однако для питья она непригодна из-за несоответствия санитарным нормам.

"В Североуральске прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации водоснабжения города и близлежащих поселков. Прокуратура города рассматривает вопрос о принятии к администрации Североуральского городского округа мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в четверг в Североуральске было выдано 2,4 тыс. пятилитровых бутылок питьевой воды, каждому выдавалось по одной 5-литровой бутылке. «Кроме того, стоят шесть цистерн, в том числе на городской площади, где организована выдача разливной воды без ограничения количества литров», — уточнили в ведомстве.

Мониторинг качества воды в Североуральском городском округе продолжается специалистами регионального управления Роспотребнадзора . «Результаты лабораторных исследований показали превышение нормативных показателей: „цветность“ в 1,2 раза, „мутность“ — в шесть раз, вода для питьевых целей непригодна. Министерству здравоохранения Свердловской области дано предложение обеспечить вакцинацию североуральцев против гепатита А, ротавирусной инфекции», — пояснили в пресс-службе управления.