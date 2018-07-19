Топилин: план защиты прав на рынке труда внесут в Госдуму вместе с проектом бюджета

"Правительство готовит, и уже фактически подготовлены документы, связанные с планом защиты прав на рынке труда, и решения, связанные с изменением размера пособия по безработице. Мы планируем внести это проект вместе с бюджетом", — сказал он.