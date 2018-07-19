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Топилин: план защиты прав на рынке труда внесут в Госдуму вместе с проектом бюджета
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Топилин: план защиты прав на рынке труда внесут в Госдуму вместе с проектом бюджета 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство России готовит план защиты прав работающих граждан, включающий изменения размера пособий по безработице, он будет внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета. Об этом заявил в четверг в нижней палате парламента глава Минтруда РФ Максим Топилин.
"Правительство готовит, и уже фактически подготовлены документы, связанные с планом защиты прав на рынке труда, и решения, связанные с изменением размера пособия по безработице. Мы планируем внести это проект вместе с бюджетом", — сказал он.
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