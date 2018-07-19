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ЕК обратилась в суд в отношении Германии и Венгрии
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ЕК обратилась в суд в отношении Германии и Венгрии 

РИА Новости 1 час назад
ЕК ОБРАТИЛАСЬ В СУД В ОТНОШЕНИИ ГЕРМАНИИ И ВЕНГРИИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПОЛОЖЕНИЙ ТРЕТЬЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАКЕТА — ПРЕСС-СЛУЖБА
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