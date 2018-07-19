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В Саратов прибудет катамаран на солнечных батареях
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В Саратов прибудет катамаран на солнечных батареях 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В яхт-клубе «Эдельвейс» пройдет научно-технический фестиваль «Эковолна». 16 августа в Саратов прибудет первый российский катамаран, работающий на солнечных батареях. 18 августа пройдет встреча со СМИ и администрацией города.
Экспедиция «Эковолна» следует по водным путям России от Балтийского до Каспийского моря по рекам: Нева, Волга, Ока. Длина маршрута — более пяти тысяч километров. Планируется охватить 20 российских регионов, то есть более 80 миллионов человек.
Катамаран — один из самых экологичных видов водного транспорта, говорят разработчики. Вместо топлива — энергия солнца, которую накапливают панели на крыше. Они собраны определенным образом в группы и по проводам уходят на первичные зарядные устройства, которые заряжают большой аккумулятор. Емкость этого аккумулятора 75 киловатт-часов. Ее хватило бы на то, чтобы трехкомнатная квартира обеспечивала все свои нужды в течение 3-4 недель. Фактически, катамаран и есть квартира на воде. Средняя скорость солнечного катамарана — девять километров в час. Путь от Балтики до Каспия судно пройдет за три месяца. В реках будут брать пробы воды для анализа.
«Почему мы продвигаем электротранспорт на воде? Потому что в отличие от двигателя внутреннего сгорания он не выбрасывает отходы в воду. Вы видели, какая вода в портах. И во многих странах мира люди стали задумываться, как ее сберечь», — объясняет руководитель экологической экспедиции Евгений Казанов. Саратовская администрация уже ответила согласием на просьбу оказать организационную поддержку научно-техническому фестивалю «Эковолна».
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