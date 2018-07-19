Административное здание школы-пансиона реконструировали в Раменском районе

"В существующем здании образовательного учреждения произведена надстройка второго этажа и технического чердака. Площадь здания с учетом новых помещений составила более 2 тысяч квадратных метров", — подчеркивается в пресс-релизе. Минстрой отмечает, что на первом этаже обустроили библиотеку и медицинский кабинет с процедурной. На втором — конференц-зал, на третьем — технический чердак с выходами на кровлю. В подвале разместились инженерно-технические помещения.

Заказчиком объекта является Автономная некоммерческая организация средняя общеобразовательная школа «Ломоносовская школа-пансион».