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Административное здание школы-пансиона реконструировали в Раменском районе
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Административное здание школы-пансиона реконструировали в Раменском районе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию административного здания «Ломоносовской школы-пансиона» после реконструкции, говорится в сообщении ведомства со ссылкой на министра стройкомплекса Подмосковья Руслана Тагиева.
"В существующем здании образовательного учреждения произведена надстройка второго этажа и технического чердака. Площадь здания с учетом новых помещений составила более 2 тысяч квадратных метров", — подчеркивается в пресс-релизе. Минстрой отмечает, что на первом этаже обустроили библиотеку и медицинский кабинет с процедурной. На втором — конференц-зал, на третьем — технический чердак с выходами на кровлю. В подвале разместились инженерно-технические помещения.
Заказчиком объекта является Автономная некоммерческая организация средняя общеобразовательная школа «Ломоносовская школа-пансион».
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