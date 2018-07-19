Благоустройством парка «Дубки» займется «Автодорстрой»

В Нижнем Новгороде определен победитель аукциона по благоустройству парка «Дубки» в Ленинском районе. Им стала ООО «АвтоДорСтрой». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Напомним, в рамках контракта на территории парка будет размещена детская площадка с горками, качелями, полосой препятствий и подвесным мостом. Для безопасности детей площадке будет уложено покрытие из каучуковой крошки. Также будут демонтированы разрушенные постройки, спилен сухостой и аварийные деревья. На территории парка будет уложена тактильная плитка для инвалидов по зрению общей площадью 542 кв.м. Пешеходные дорожки будут выполнены из брусчатки и асфальтобетона. Кроме того, будет установлено 45 скамеек и 30 урн.

Победителем электронного аукциона стала ООО «АвтоДорСтрой», запросившая за свои услуги 30,13 млн рублей при начальной цене контракта 32 млн 576 тысяч рублей. Работы по договору будут выполнены до 14 сентября.

Ранее сообщалось, что на освещение парка «Дубки» направят около 6,5 млн рублей.