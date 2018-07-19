О судьбе «Самара Арены» и другом наследии мундиаля спросят у Путина

Пока точно известно, что на этом газоне 31 июля будут играть «Крылья Советов»

Регионы, в которых в этом году прошли матчи чемпионата мира по футболу, должны грамотно использовать объекты и инфраструктуру, которую создали в Самаре специально для мундиаля. В первую очередь речь идет о стадионе «Самара Арена», дорогах, больницах, общественном транспорте, скорой помощи, спортплощадках.

— Этому вопросу будет посвящено заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Мероприятие пройдет 20 июля в Калининграде под председательством Владимира Путина , — рассказал в эфире телеканала «ВАЗ-ТВ» врио губернатора Самарской области Дмитрия Азаров.

Подтрибунные пространства стадиона огромны

По информации врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, содержание одного только стадиона «Самара Арена» обойдется области в 500 миллионов рублей. И только после того, как спортобъект передадут в собственность области. Пока стадион принадлежит компании «СпортИнжинириг» — заказчику строительства арены.

Областные власти рассматривают разные варианты послемундиального назначения для самого большого стадиона в городе. Например, размещение катка, фитнес-центров в подтрибунном пространстве. Есть возможность обустроить на «Самара Арене» и гостиницы. До стадиона хотят пустить общественный транспорт.