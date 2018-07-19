Ещё
О судьбе «Самара Арены» и другом наследии мундиаля спросят у Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

О судьбе «Самара Арены» и другом наследии мундиаля спросят у Путина 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Пока точно известно, что на этом газоне 31 июля будут играть «Крылья Советов»
Регионы, в которых в этом году прошли матчи чемпионата мира по футболу, должны грамотно использовать объекты и инфраструктуру, которую создали в Самаре специально для мундиаля. В первую очередь речь идет о стадионе «Самара Арена», дорогах, больницах, общественном транспорте, скорой помощи, спортплощадках.
— Этому вопросу будет посвящено заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Мероприятие пройдет 20 июля в Калининграде под председательством Владимира Путина, — рассказал в эфире телеканала «ВАЗ-ТВ» врио губернатора Самарской области Дмитрия Азаров.
Подтрибунные пространства стадиона огромны
По информации врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, содержание одного только стадиона «Самара Арена» обойдется области в 500 миллионов рублей. И только после того, как спортобъект передадут в собственность области. Пока стадион принадлежит компании «СпортИнжинириг» — заказчику строительства арены.
Областные власти рассматривают разные варианты послемундиального назначения для самого большого стадиона в городе. Например, размещение катка, фитнес-центров в подтрибунном пространстве. Есть возможность обустроить на «Самара Арене» и гостиницы. До стадиона хотят пустить общественный транспорт.
А уже 31 июля здесь свой первый домашний матч в Премьер-лиге сыграет футбольная команда «Крылья Советов». В гости к подопечным Андрея Тихонова приедет московский ЦСКА.
63.ru: последние новости
Стало известно, где вкладчикам рухнувшего «Газбанка» будут выдавать страховые выплаты АВТОВАЗ: «Ладу-Приору» снимут с производства в конце июля Белое платье и кроссовки: по улицам Самары побегут невесты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми76
Российская база в Сирии уничтожила НЛО168
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»89
В Хабаровске умер российский миллиардер42
Россиянка пустила труп мужа на кабачки13
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение