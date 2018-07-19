Мобильное приложение «Культурный Нижний» создадут в столице Приволжья

Мобильное приложение «Культурный Нижний» разрабатывается в мэрии Приволжской столицы. Оно позволит жителям планировать свой отдых и получать информацию о мероприятиях, которые проходят рядом. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации со ссылкой на главу Нижнего Новгорода Владимира Панова.

Информационная система «Культурный Нижний» будет создана в рамках проекта «Умный город». По словам Панова, она заработает уже в 2018 году.

«Человек, сидя дома, часто даже не знает, какие культурные мероприятия проходят рядом с ним. Запустив мобильное приложение «Культурный Нижний», он сможет увидеть сразу всю активность. И, когда горожанин выберет, что ему интересно, ему начнут приходить предложения по похожим тематикам», — отметил Панов.

Напомним, первые «умные остановки» появятся в Нижнем Новгороде летом 2018 года.

Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода