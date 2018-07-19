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На гонку советских раритетов в Москве выйдут 133 автомобиля
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На гонку советских раритетов в Москве выйдут 133 автомобиля 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В субботу, 21 июля, в Москве состоится гонка классических автомобилей «ГУМ-Авторалли», которая проводится уже в пятый раз. На маршрут протяженностью 100 километров, проходящий по историческим местам столицы, отправятся 133 экипажа.
На старт «ГУМ-Авторалли» выходят только исторические машины советских марок, выпускавшиеся в 1930-1970 годах. В гонке примут участие лимузины и кабриолеты ЗИС и ЗИЛ, чья стоимость доходит до миллиона долларов, министерские автомобили «Чайка» и ЗИМ, раритетные модели ГАЗ, «Москвич» и «Запорожец», а также уникальный автобус ЗИЛ-118 «Юность», произведенный в 1960-х в количестве 20 штук. Последнюю машину подготовил к соревнованию Государственный Политехнический музей, который готовится отпраздновать свое 145-летие.
Кроме того, на ралли можно будет увидеть сразу шесть кабриолетов «Победа», которые считаются коллекционной редкостью, «Волги» ГАЗ-21, семиместные седаны Горьковского автозавода и спортивную «Волгу» ГАЗ-21РМК. На этом автомобиле команда Gorkyclassic зимой следующего года намерена отправиться на перевал Коль де Турини.
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Перед началом гонки все машины выстроятся на улице Ильинка и Ветошном переулке. Старт «ГУМ-Авторалли» дается с Красной площади. Автомобили отправятся на маршрут в 12:00, а финишируют к 19:00 во внутреннем дворике Новой Третьяковки. Церемония награждения запланирована на 20:00.
Победителям вручат часы Vacheron Constantin и кубок. Он будет переходить от победителя к победителю, а между гонками займет место в одной из витрин ГУМа.
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