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Дожди в Подмосковье привели к росту численности краснокнижных орхидей
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Дожди в Подмосковье привели к росту численности краснокнижных орхидей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.
«Экологи отмечают, что благодаря обильным дождям в начале июля орхидеи вырастают крупными и здоровыми. Большинство видов этого семейства занесены в Красную книгу Московской области, некоторые даже в Красную книгу России, почти все очень редки», — говорится в сообщении.
Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган подчеркнул, что все подмосковные орхидеи очень уязвимы, так как, помимо определенного биотопа, многим из них необходимо тесное взаимодействие с определенными видами почвенных грибов.
«Чаще всего жители Подмосковья и туристы пытаются нарвать балтийского и мясо-красного пальчатокоренника, любки двулистной, гнездовки, неоттианты клобучковой и болотного дремлика. Это очень красивые и редкие цветы, многие из которых занесены в Красные книги России и регионов под категорией I. Орхидные растения входят в перечень объектов особой охраны в существующих и проектируемых заказниках и памятниках природы Подмосковья. К сожалению, находятся желающие пересадить орхидеи с территории природных заказников на собственные дачные участки. За подобные действия граждане несут административную ответственность в виде штрафа и конфискации растений», — сказал А. Коган.
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