Дожди в Подмосковье привели к росту численности краснокнижных орхидей

Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

«Экологи отмечают, что благодаря обильным дождям в начале июля орхидеи вырастают крупными и здоровыми. Большинство видов этого семейства занесены в Красную книгу Московской области , некоторые даже в Красную книгу России , почти все очень редки», — говорится в сообщении.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган подчеркнул, что все подмосковные орхидеи очень уязвимы, так как, помимо определенного биотопа, многим из них необходимо тесное взаимодействие с определенными видами почвенных грибов.

«Чаще всего жители Подмосковья и туристы пытаются нарвать балтийского и мясо-красного пальчатокоренника, любки двулистной, гнездовки, неоттианты клобучковой и болотного дремлика. Это очень красивые и редкие цветы, многие из которых занесены в Красные книги России и регионов под категорией I. Орхидные растения входят в перечень объектов особой охраны в существующих и проектируемых заказниках и памятниках природы Подмосковья. К сожалению, находятся желающие пересадить орхидеи с территории природных заказников на собственные дачные участки. За подобные действия граждане несут административную ответственность в виде штрафа и конфискации растений», — сказал А. Коган.