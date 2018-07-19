Теория не заменит опыт. Практиканты на ямальских месторождениях вникают в процесс добычи газа

Этим летом на объектах компании «Газпром добыча Ямбург» в Новом Уренгое, а также Ямбургского и Заполярного нефтегазоконденсатных месторождений (ЯНГКМ и ЗНГКМ) пройдут производственную практику 250 студентов. Основные условия для соискателей — очное обучение по профильным для компании специальностям и средний балл успеваемости не ниже 4.

По словам студентов, прошедших практику в « Газпром добыча Ямбург», это положительный опыт. Им нравится, что курирующие специалисты внимательны к пожеланиям практикантов, помогают подобрать необходимый для научной деятельности материал, проводят экскурсии по производству, показывают оборудование и агрегаты, объясняют принцип их работы. Причуды северной природы молодых людей не пугают, и они намерены связать свою трудовую деятельность с работой в Заполярье, — сообщили ИА «Север-Пресс» в службе по связям с общественностью и средствами массовой информации «Газпром добыча Ямбург».

«Безусловно, практика стала для меня полезной, — сказала студентка Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина Александра Захаренко . — Никакая теория не заменит личного опыта. Особенно когда вникаешь в тонкости работающего технологического процесса добычи, обработки, транспортировки газа».

Инженер по добыче нефти и газа ГП-6 Ямбургского месторождения Данияр Ахметов считает, что в будущем сегодняшние практиканты — их возможная смена.

«Каждый год к нам приезжают студенты, причем грамотные, желающие работать. В этот раз приняли пятерых из томского, тюменского и московского университетов. Для каждого составлен индивидуальный график», — рассказал он.

Куратор практикантов, инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов шестого промысла Ямбургского месторождения Виталий Иванов пояснил, что на практике теория обретает другое звучание, приобретает плоть, вкус, запах. По его словам, это очень важно для будущего специалиста, который проходит пусть краткий, но важный, курс адаптации на производстве.

Компания «Газпром добыча Ямбург» заинтересована в том, чтобы студенты получали возможность реализовать свой творческий потенциал в выбранной профессии. Кроме того, у предприятия большие перспективы, а значит, есть потребность в молодых и целеустремленных работниках. Всего в этом году на предприятии планируют временно трудоустроить более 300 практикантов.