США сами закрыли дверь для переговоров по торговле, заявили в Китае

ПЕКИН, 19 июл — РИА Новости . Заявления США о том, что ответственность за срыв американо-китайских торговых переговоров лежит на Пекине, не соответствует действительности, Вашингтон сам закрыл двери для диалога, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Мы отметили, что США одновременно осуществляют политику «психологического террора» в торговле, вводя пошлины в отношении всего мира, и тут же непрерывно высказывают свои обиды и заявления о собственной невиновности, пытаясь повесить всю ответственность на другую сторону", — заявил представитель ведомства.

По его словам, «заявления американских чиновников, что ответственность за срыв переговоров Китая и США лежит на Пекине, не соответствует действительности».

"Американская сторона инициировала торговую войну 6 июля, а 11 июля еще более ее расширила, мы в связи с этим выражаем крайнее сожаление. Такого рода действия в духе политики односторонних действий и «психологического террора» в торговле неприемлемы", — подчеркнул Гао Фэн. Он добавил, что «если полностью рассматривать развитие ситуации, то именно США не держали своего слова и постоянно меняли решения, Вашингтон закрыл двери для двусторонних переговоров».

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. Позднее власти США заявили о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов.