20 мин и 7,5 кг тротила взорвали на полигоне в Сертолово

Из Подпорожья на полигон в Сертолово вывезли 22 взрывоопасные мины и 7,5 кг тротила. Утилизировать боеприпасы на месте было небезопасно из-за близко проходящей рядом трассы. Об этом пишет «СвирьИнфо».

По информации издания, 18 июля вблизи Подпорожья работала группа разминирования инженерно-саперных войск. На днях одним из участников поискового отряда были обнаружены противотанковые мины, оставшиеся в лесу со времен Великой Отечественной Войны. Предположительно, они были оставлены при отступлении финской армии в 1944 году.

После находок было решено утилизировать боеприпасы на месте, но из-за слишком близкого расположения дороги их перевезли на полигон в Сертолово и обезвредили там.

Всего было найдено 7 немецких противотанковых мин ТМ2 и 15 финских мин М36, а также 7,5 кг тротила.