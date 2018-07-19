Позабытая честь

В редакцию «Сусанина» обратился Павел Биянов — адвокат жителя Ижевска Ивана Антипина, который стал жертвой неправомерных действий сотрудников полиции. Он рассказал неприятную, но жизненную историю, участником которой может оказаться любой человек.

Зачем и почему?

Со слов адвоката Павла Биянова, 13 декабря 2017 года около 23:00 Иван возвращался домой — шел на трамвайную остановку по улице Школьной, когда к нему подошли двое молодых людей в гражданской одежде. Оказалось, это были сотрудники полиции. Один из них выхватил у Ивана телефон, другой завел руки ему за спину и надел наручники. Против его воли Ивана посадили в автомобиль без специальных опознавательных знаков и доставили в отдел полиции № 3 Ижевска, где Иван провел следующие два дня. При этом от сотрудников полиции каких-либо пояснений по поводу этих действий не поступало, от «бандитского налета» эти действия отличало лишь наличие у одного из сотрудников при себе служебного удостоверения.

Удар справа

Пребывая в полном шоке и не понимая происходящего, Иван оказывается в Первомайском отделе полиции Ижевска, где его приковывают наручниками к батарее. Там, не задавая вопросов, один из сотрудников с разворота наносит Антипину первый удар в грудь. «На тот момент мне было очень страшно, ведь я даже не понимал, по какому поводу я доставлен. У меня сложилось впечатление, что меня просто привезли, чтобы избить», — пояснил впоследствии потерпевший следователю.

Он не подозревал, что это только начало. Всю ночь, до утра 14 декабря Ваню продолжали бить: по лицу, спине, ребрам, заставляя сознаться в каком-то нераскрытом преступлении. Все это сопровождалось употреблением алкогольных напитков сотрудниками.

Утром, 14 декабря, измученный Иван проснулся от очередного удара ногой по ребрам. Стоящий перед ним сотрудник полиции с сарказмом заявил, что «разбудил его поцелуем» и продолжил бить прикованного к батарее потерпевшего.

Отметим, впоследствии, после возбуждения уголовного дела, при осмотре места происшествия в кабинете уголовного розыска отдела полиции как раз и были обнаружены пустые бутылки из под крепкого алкоголя.

«Веди себя хорошо»

С такими словами Ивана повели на допрос, при этом дали подробные сведения, что нужно рассказать следователю. Составленный протокол Ваня подписывать отказался. «Она записала все не так, как я говорил», — пояснил парень. Со слов Антипина, следователь пригрозила отправить парня обратно к своим коллегам — оперативным сотрудникам. Очевидно, что следователь тоже «винтик» этого нещадного механизма и была в курсе противоправных действий.

Головой в унитаз

По словам молодого человека, на этом его страдания не закончились. В том же кабинете ему на голову надевали полиэтиленовый пакет. «Я не мог дышать, задыхался, чувствовал, что скоро потеряю сознание», — рассказывает он. Через секунды, казавшиеся вечностью, с парня снимают пакет и снова удар — на это раз в глаз.

Понимая, что упираться Антипин уже не может, перед его глазами снова кладут выдуманный протокол допроса, явку с повинной и заявление об отсутствии претензий к сотрудникам полиции. После очередной «порции» ударов Иван другого выхода, кроме как подписать эти бумаги, не нашел.

Как позднее рассказал Антипин следователю следственного отдела по Первомайскому району Ижевска — это был не конец. В отделе полиции его заводили в туалет, где пытались «утопить», окуная головой в унитаз, снимали джинсы, с угрозой засунуть швабру в задний проход — «лишить девственности», засовывали в рот половую тряпку, чтобы Иван не кричал.

«Говорили, что меня убьют, что подкинут мне и моей девушке наркотики, обещали, что добьются увольнения моей матери и больше ее на работу никуда не возьмут», — пояснил парень следователю.

Все это время близкие родственники Ивана обивали пороги отдела полиции и ответственных от руководства сотрудников МВД по Удмуртии , которые все «в один голос» утверждали, что Антипина Ивана в отделе полиции нет.

Преступление без наказания

Через несколько часов после освобождения из «плена» сотрудников полиции Иван обратился с заявлением в Первомайский отдел Следственного комитета России по Удмуртии, который возбудил уголовное дело по факту избиения лишь спустя месяц, после многочисленных жалоб и обращений потерпевшего и его родственников. Дело, возбужденное по пункту «а» части 3 статьи 286 УК России («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства с применением насилия или с угрозой его применения») до сих пор расследуется. Со слов адвоката Биянова, последний раз следственные действия с участием его доверителя происходили более 3 месяцев назад, «дело пытаются спустить на тормозах».

На сегодняшний день сотрудники полиции, со слов Антипина, причастные к его незаконному задержанию и избиению: Сутягин, Воеводин, Новиков и Чекалкин, проходят по делу свидетелями, а потому считать их виновными, законных оснований нет. Во время очных ставок с потерпевшим Антипиным они заявили, что в тот день парня в установленном законом порядке не задерживали (соответствующие документы составлены не были), а Иван сам, по своему желанию, в период с 23:00 13 декабря 2017 года по 02:00 15 декабря 2018 не покидал отдел полиции. Тот факт, что его освобождение совпадает по времени с подписанием «признательных документов» они объяснили рядовым совпадением, сказав, что в Первомайском отделе полиции всем «нуждающимся» предоставляется «кров и убежище».

«Это фактовое дело, обвинение никому не предъявлено. Если в этом деле появится наш фигурант — сотрудник полиции, тогда будет наш комментарий», — пояснили «Сусанину» в министерстве внутренних дел по Удмуртской Республике на просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Как сообщил следователь Следственного комитета, в настоящее время по делу проводятся допросы, участники проходят полиграф. Расследование продлили до 6 месяцев.

«Потерпевший настроен решительно, это может быть через год, но рано или поздно дело всё равно уйдет в суд. Такие дела — это классический случай, когда все доказательства налицо», — поделился адвокат Павел Биянов.

Жестокость не может быть спутницей доблести, а быть злым во имя добра — невозможно. Важно, что люди, охраняющие закон этот закон нарушать не должны. Человек не должен бояться руки, которая его защищает.

Помните!

В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, а также Федеральным законом «О полиции»:

1. По подозрению в совершении преступления гражданина могут задержать максимум на 48 часов. Этот срок может быть продлен, если в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу либо суд в соответствующем порядке продлил срок.

2. Сотрудник правоохранительных органов обязан составить протокол задержания в течение 3 часов с момента доставления.

3. Задержанный в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента задержания, имеет право на один телефонный разговор для уведомления близких лиц о случившемся. Также он имеет право на защиту, на ознакомление со всеми документами, предъявлять жалобы, заявления, ходатайства и другое.

4. Применить физическую силу сотрудник полиции вправе лишь для пресечения преступления, для доставления в орган или в случае невыполнения лицом законных требований. При этом, перед применением силы правоохранитель обязан сообщить о том, что он является сотрудником полиции, а также предупредить о своем намерении и предоставить лицу возможность для выполнения законных требований