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Военнослужащие Преображенского полка и салютного дивизиона ЗВО примут Военную присягу
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Военнослужащие Преображенского полка и салютного дивизиона ЗВО примут Военную присягу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
За одним из важнейших воинских ритуалов, в котором примут участие около 250 новобранцев, будут наблюдать их родители и друзья, ветераны и командование воинских частей.
21 июля в Музее Победы на Поклонной горе состоится торжественная церемония принятия Военной присяги военнослужащими, призванными в отдельный комендантский Преображенский полк и отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа.
За одним из важнейших воинских ритуалов, в котором примут участие около 250 новобранцев, будут наблюдать их родители и друзья, ветераны и командование воинских частей.
Затем состоится показательное выступление роты Почетного караула и военного образцового оркестра, будет организована выставка военной формы XVIII-XX веков.
Преображенский полк и салютный дивизион — уникальные воинские части Западного военного округа, дислоцированные в Москве.
Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка обеспечивают проведение мероприятий с участием первых лиц государства, встречи иностранных делегаций, выполнение воинских ритуалов, включая участие в Параде Победы на Красной площади.
Отдельный гвардейский салютный дивизион осуществляет артиллерийские салюты в Москве и других регионах в государственные праздники Российской Федерации, участвует в Параде Победы на Красной площади.
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