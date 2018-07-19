Военнослужащие Преображенского полка и салютного дивизиона ЗВО примут Военную присягу

За одним из важнейших воинских ритуалов, в котором примут участие около 250 новобранцев, будут наблюдать их родители и друзья, ветераны и командование воинских частей.

21 июля в Музее Победы на Поклонной горе состоится торжественная церемония принятия Военной присяги военнослужащими, призванными в отдельный комендантский Преображенский полк и отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа.

За одним из важнейших воинских ритуалов, в котором примут участие около 250 новобранцев, будут наблюдать их родители и друзья, ветераны и командование воинских частей.

Затем состоится показательное выступление роты Почетного караула и военного образцового оркестра, будет организована выставка военной формы XVIII-XX веков.

Преображенский полк и салютный дивизион — уникальные воинские части Западного военного округа, дислоцированные в Москве

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка обеспечивают проведение мероприятий с участием первых лиц государства, встречи иностранных делегаций, выполнение воинских ритуалов, включая участие в Параде Победы на Красной площади.