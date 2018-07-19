Мекуш: «Я участвую в работе экспертного совета при врио губернатора Кузбасса, а не пишу стратегию развития»

Профессор КемГУ Галина Мекуш отреагировала на публикацию «ФедералПресс» от 29 июня « Цивилев отменил первую пресс-конференцию на форуме «Инфорум» в Кемерове ». По ее словам, она не является непосредственным разработчиком стратегии развития региона, а только «входит в состав экспертного совета при врио губернатора Кемеровской области Сергее Цивилеве». «Я работаю как заместителя председателя совета и участвую в стратегических сессиях по обсуждению целей, задач и приоритетов развития региона в данной стратегии», — рассказала Галина Мекуш.

Напомним, что первая часть стратегии, посвященная основным направлениям развития на ближайшие два года, была представлена 9 июля. По задумке Цивилева, в июле и августе администрация Кемеровской области будет принимать предложения по корректировке направлений для их последующего утверждения в конце лета в финальной редакции первой части стратегии. Финансирование на «Основные направления», как сообщил врио губернатора Цивилев на пресс-конференции 9 июля, будет закладываться при формировании областного бюджета на 2019 год.