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Мекуш: «Я участвую в работе экспертного совета при врио губернатора Кузбасса, а не пишу стратегию развития»
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Мекуш: «Я участвую в работе экспертного совета при врио губернатора Кузбасса, а не пишу стратегию развития» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Профессор КемГУ Галина Мекуш отреагировала на публикацию «ФедералПресс» от 29 июня «Цивилев отменил первую пресс-конференцию на форуме «Инфорум» в Кемерове». По ее словам, она не является непосредственным разработчиком стратегии развития региона, а только «входит в состав экспертного совета при врио губернатора Кемеровской области Сергее Цивилеве». «Я работаю как заместителя председателя совета и участвую в стратегических сессиях по обсуждению целей, задач и приоритетов развития региона в данной стратегии», — рассказала Галина Мекуш.
Напомним, что первая часть стратегии, посвященная основным направлениям развития на ближайшие два года, была представлена 9 июля. По задумке Цивилева, в июле и августе администрация Кемеровской области будет принимать предложения по корректировке направлений для их последующего утверждения в конце лета в финальной редакции первой части стратегии. Финансирование на «Основные направления», как сообщил врио губернатора Цивилев на пресс-конференции 9 июля, будет закладываться при формировании областного бюджета на 2019 год.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА «Новости».
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