«Краснодар Водоканал» строит водопровод в «Музыкальный» микрорайон

Строительство трубопровода, который пройдет по ул. Московской, позволит улучшить снабжение водой жителей домов по улицам Агрохимическая, им. Прокофьева, им. Есенина. Его длина составляет 900 м, диаметр — 400 мм.

«Новые сети имеют срок эксплуатации не менее 50 лет. Работы на водопроводе планируется завершить в августе 2018 года», — сказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

Специалисты на объекте применяют комбинированный метод прокладки сетей, он позволяет прокладывать коммуникации без разрытий, чтобы не разрушать благоустройство и инфраструктуру территории.

«Для строительства бригады работников предприятия оснащены всей необходимой спецтехникой», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара

Напомним, во время ливня, выпавшего в Краснодаре 16 июля, больше всего от подтоплений пострадал Музыкальный микрорайон города.