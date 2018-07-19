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«Краснодар Водоканал» строит водопровод в «Музыкальный» микрорайон
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«Краснодар Водоканал» строит водопровод в «Музыкальный» микрорайон 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Строительство трубопровода, который пройдет по ул. Московской, позволит улучшить снабжение водой жителей домов по улицам Агрохимическая, им. Прокофьева, им. Есенина. Его длина составляет 900 м, диаметр — 400 мм.
«Новые сети имеют срок эксплуатации не менее 50 лет. Работы на водопроводе планируется завершить в августе 2018 года», — сказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.
Специалисты на объекте применяют комбинированный метод прокладки сетей, он позволяет прокладывать коммуникации без разрытий, чтобы не разрушать благоустройство и инфраструктуру территории.
«Для строительства бригады работников предприятия оснащены всей необходимой спецтехникой», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Напомним, во время ливня, выпавшего в Краснодаре 16 июля, больше всего от подтоплений пострадал Музыкальный микрорайон города.
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