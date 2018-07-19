Екатеринбургский микрорайон готовится к трехдневной «засухе»

Жителей ЖБИ с пятницы по воскресенье ожидает «засуха». Из-за аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 1 000 миллиметров напор воды в сети будет снижен, и вода перестанет подниматься до последних этажей жилых домов, предупреждает пресс-служба МУП «Водоканал».

Снижение давления холодной воды начнется в 15.00 20 июля и продлится до 20.00 22 июля. Временные трудности вызваны необходимостью замены запорной арматуры на сетях ХВС. При этом основной водовод будет отключен, а водоснабжение будет осуществляться по 600-миллиметровому водоводу.

Выбор выходных для проведения аварийных работ в «Водоканале» объясняют заботой о детских садах и школах микрорайона, которые на момент отключения не будут работать, и дети от водного дефицита не пострадают.

Впрочем, даже после возобновления подачи воды детские общеобразовательные учреждения микрорайона «Комсомольский» откроются не раньше среды. Дело в том, что ремонтной бригаде потребуется исследования проб воды, поступающей в здания. «С момента восстановления подачи ХВС в полном объеме требуется около двух суток для того, чтобы детские сады и школы могли открыться», — сообщается на сайте «Водоканала».