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Екатеринбургский микрорайон готовится к трехдневной «засухе»
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Екатеринбургский микрорайон готовится к трехдневной «засухе» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Жителей ЖБИ с пятницы по воскресенье ожидает «засуха». Из-за аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 1 000 миллиметров напор воды в сети будет снижен, и вода перестанет подниматься до последних этажей жилых домов, предупреждает пресс-служба МУП «Водоканал».
Снижение давления холодной воды начнется в 15.00 20 июля и продлится до 20.00 22 июля. Временные трудности вызваны необходимостью замены запорной арматуры на сетях ХВС. При этом основной водовод будет отключен, а водоснабжение будет осуществляться по 600-миллиметровому водоводу.
Выбор выходных для проведения аварийных работ в «Водоканале» объясняют заботой о детских садах и школах микрорайона, которые на момент отключения не будут работать, и дети от водного дефицита не пострадают.
Впрочем, даже после возобновления подачи воды детские общеобразовательные учреждения микрорайона «Комсомольский» откроются не раньше среды. Дело в том, что ремонтной бригаде потребуется исследования проб воды, поступающей в здания. «С момента восстановления подачи ХВС в полном объеме требуется около двух суток для того, чтобы детские сады и школы могли открыться», — сообщается на сайте «Водоканала».
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, на весь период ограничения подачи ХВС будет организован подвоз питьевой воды в автоцистернах, также в нескольких дворах будут установлены временные водоразборные колонки. Адреса размещения колонок и первые адреса прибытия автоцистерн будут известны 20 июля.
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