Какая ответственность предусмотрена за правонарушения несовершеннолетних

Главный специалист управы Матушкино по делам несовершеннолетних Жукова Юлия рассказала в интервью радио «Зеленоград Сегодня» о том, какие правонарушения подростков чаще других фиксируются комиссией по делам несовершеннолетних.

«Комиссия, прежде всего занимается защитой прав несовершеннолетних. В то же время, мы осуществляем надзор, рассматриваем материалы и протоколы об административных правонарушениях, составленные на подростков и их родителей» — сказала Жукова в эфире радиопередачи.

Больше всего нарушений фиксируется у подростков в возрасте от 14 до 16 лет. В комиссию обращаются сотрудники школы, если ребёнок демонстрирует неадекватное, оскорбительное поведение в адрес учителей и учащихся. Часто на учёт попадают подростки за курение и распитие спиртных напитков. Кроме того, составляются протоколы об административном правонарушении, штрафуются дети или их родители.

За курение у школы предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей. Курение на детской площадке карается штрафом от двух до трёх тысяч рублей. Протоколы составляются на детей от 16 лет, до 16 лет протоколы составляются на родителей.

За распитие алкоголя подростками до 16 лет, родителям выписывают штраф от полутора до двух тысяч рублей. После 16 лет, протокол составляется на подростка и налагается штраф в размере от 500 до 1 500 рублей. Как за курение, так и за распитие спиртных напитков подростков ставят на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних и в полицию.

Для совершеннолетних, покупающих подросткам выпивку, так же предусмотрен большой штраф. Если взрослый повторно попадается с таким правонарушением, на него заводится уголовное дело.

Ещё, один важный факт отметила Юлия Жукова в эфире радио «Зеленоград Сегодня». Многие родители уверены, что по достижению их детьми возраста 16 лет, они могут управлять скутером без получения водительских прав.

На самом деле действительно, до 16 лет детям категорически запрещено ездить на скутерах и мопедах. За это родители привлекаются к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских прав.

После 16 лет подростки могут управлять скутером, но, предварительно они должны пройти обучение и получить водительские права на вождение категории М. За вождение скутера без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.