Медведев: привлечение негосударственных организаций в социальную сферу повысит конкуренцию

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Привлечение негосударственных организаций к оказанию социальных услуг населению повысит уровень конкуренции в этой сфере и качество работы государственных учреждений.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривается пакет из двух законопроектов, расширяющих возможности работы негосударственных структур в социальной сфере.

Премьер отметил, что сейчас социальные услуги предоставляют в основном государственные организации — так повелось еще с советского периода, однако «в мире это давно не так, во многих странах такую работу за счет бюджетных денег ведет и государство, и коммерческие организации», что создает конкурентную среду. «Конечно, есть определенный опыт и у нас — в высшем образовании, в социальном обслуживании, на региональном уровне, в муниципалитетах, но существующие механизмы привлечения негосударственных организаций имеют ряд недостатков», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, предлагается создать «равные условия и для негосударственных организаций, которые работают в этом сегменте [оказания социальных услуг]». «Все эти меры должны привести к развитию конкуренции в социальной сфере, повысить качество оказания услуг, а у государственных и муниципальных учреждений появится мотивация работать лучше. У коммерческих структур [появится] доступ к бюджетным средствам», — заключил Медведев.

Как ранее сообщило правительство, эти законопроекты расширяют возможности негосударственных организаций оказывать государственные и муниципальные услуги в социальных сферах — образования, здравоохранения, соцзащиты, занятости населения, физкультуры и спорта.

Так, для исполнения государственного социального заказа наряду с существующим механизмом госзадания подведомственным учреждениям будет предусмотрена возможность проведения конкурса с участием негосударственных организаций. Кроме того, будет предусмотрено использование сертификата, дающего гражданам право самостоятельно выбрать организацию — государственную или негосударственную, которая будет оказывать им ту или иную услугу за бюджетные средства.

При этом, как отметили ранее в кабмине, «ввиду общественной значимости и высокой доли образовательных услуг в общем объеме госуслуг в социальной сфере» возможность получения сертификата на выбор исполнителя госуслуг по реализации образовательных программ общего образования будет отложена до 1 января 2022 года.