Ещё
В строящемся доме ЖК «Салават Купере» произошел пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

В строящемся доме ЖК «Салават Купере» произошел пожар 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Пожар произошел в строящемся доме второй очереди в ЖК «Салават Купере», сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Сообщение о пожаре по номеру 112 поступило в 14.09. Прибывшие на место спасатели в ходе разведки обнаружили очаг возгорания. Как выяснилось, на 1 этаже дома зогорелся строительный мусор. Огонь удалось потушить в 14.32. Площадь пожара составила 20 кв. метров.
Примечательно, что фотографии пожара начали появляться в мессенджерах и социальных сетях за несколько минут до того, как поступил тревожный звонок по номеру 112. Очевидно, что люди сначала начали фотографировать горящий дом и выкладывать кадры в Интернет, а лишь потом позвонили в пожарную службу.
ГУ МЧС по РТ напоминает: заметив пожар, необходимо сразу звонить в 112, чтобы специалисты раньше приехали на место происшествия и начали работу.
АиФ Казань: последние новости
В Казани осудили главу «Золотого капитала», похитившего средства вкладчиков С 17 июля в Казани начнут отключать горячую воду В Казани пройдет конкурс «Автоледи-2018»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине251
Казаки просят отменить пенсии311
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»147
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного15
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение