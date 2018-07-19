В строящемся доме ЖК «Салават Купере» произошел пожар

Татарстана. Пожар произошел в строящемся доме второй очереди в ЖК «Салават Купере», сообщает пресс-служба МЧС

Сообщение о пожаре по номеру 112 поступило в 14.09. Прибывшие на место спасатели в ходе разведки обнаружили очаг возгорания. Как выяснилось, на 1 этаже дома зогорелся строительный мусор. Огонь удалось потушить в 14.32. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

Примечательно, что фотографии пожара начали появляться в мессенджерах и социальных сетях за несколько минут до того, как поступил тревожный звонок по номеру 112. Очевидно, что люди сначала начали фотографировать горящий дом и выкладывать кадры в Интернет, а лишь потом позвонили в пожарную службу.