Володин: в Госдуме создано более 10 межпарламентских комиссий высокого уровня 

В Государственной Думе было создано более 10 межпарламентских комиссий высокого уровня, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин 19 июля на встрече с послами Российской Федерации в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
По его словам, за полгода появились совместные комиссии с Республикой Корея, с Ираном, в стадии завершения процесс создания комиссии с бунденстагом ФРГ, пройдёт перезапуск работы комиссии с Национальным собранием Франции.
«Мы отводим большое значение созданию межпарламентских комиссий высокого уровня. У нас таких комиссий больше создано больше десяти, в частности с Республикой Корея, с Ираном, в стадии завершения процесс создания комиссии с бунденстагом ФРГ, пройдёт перезапуск работы комиссии с Национальным собранием Франции», — сказал спикер Госдумы.
Он уверен, что такая форма межпарламентского взаимодействия эффективна, так как обязывает работать по конкретной повестке, позволит продвинуться в развитии двусторонних отношений и межпарламентских связей.
Володин также сообщил, что Госдума намерена активизировать работу с зарубежными коллегами не только по линии групп дружбы, но и между комитетами и парламентскими фракциями.