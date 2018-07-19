Володин: в Госдуме создано более 10 межпарламентских комиссий высокого уровня

По его словам, за полгода появились совместные комиссии с Республикой Корея , с Ираном , в стадии завершения процесс создания комиссии с бунденстагом ФРГ , пройдёт перезапуск работы комиссии с Национальным собранием Франции

«Мы отводим большое значение созданию межпарламентских комиссий высокого уровня. У нас таких комиссий больше создано больше десяти, в частности с Республикой Корея, с Ираном, в стадии завершения процесс создания комиссии с бунденстагом ФРГ, пройдёт перезапуск работы комиссии с Национальным собранием Франции», — сказал спикер Госдумы.

Он уверен, что такая форма межпарламентского взаимодействия эффективна, так как обязывает работать по конкретной повестке, позволит продвинуться в развитии двусторонних отношений и межпарламентских связей.

Володин также сообщил, что Госдума намерена активизировать работу с зарубежными коллегами не только по линии групп дружбы, но и между комитетами и парламентскими фракциями.