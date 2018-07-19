Делегация из Индии посетила Дербент

Делегация из Индии посетила ДербентДелегация посольства Индии во главе с полномочным министром в ранге посла, замглавы Миссии в РФ Баласубраманианом Гангадхараном посетила самый южный город Дагестана Дербент , сообщил сотрудник пресс-службы города.

Руководитель городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов сопровождал гостей и ознакомил их с достопримечательностями многовекового города.

Такой важный исторический пункт как цитадель Нарын-Кала не остался без внимания визитеров из Южной Азии. Для них была проведена экскурсионная программа на территории крепости.

Целью приезда индийской делегации в республику является изучение возможностей сотрудничества в сельскохозяйственной, образовательной, культурной, цифровой и других сферах.

Индийская делегация намеренна, остаться в республике три дня. В их планы входит посещение нескольких предприятий и вузов республики.

Напомним, это не первый визит гостей из Индии в республику. На чемпионате Европы по борьбе 2018 участвовала команда индийских спортсменов.