Возбуждено дело на литигатора, выигрывавшего иски без уплаты госпошлины 

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении судебного представителя, взыскивавшего с ответчиков судебные расходы по фиктивным документам об оплате госпошлины.
Как рассказали Legal.Report в областной прокуратуре, факт подлога был выявлен надзорным органом при проверке ООО «Центр Микрофинансирования», расположенного в Кирово-Чепецке. Установлено, что в 2017-2018 годах судебный представитель этой организации при подаче гражданских исков использовал одни и те же платежные документы, подтверждающие оплату госпошлины. По материалам проверки полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Правоохранительным органам известно о четырех фактах, когда мужчина представлял одинаковые чек-ордеры в Кирово-Чепецкий районный суд по различным гражданским делам, а также в судебные участки мировых судей города вместе с исковыми заявлениями о взыскании долгов по договорам займа. Так, в марте 2018 года представитель в районном суде взыскал с ответчика в пользу микрофинансовой организации свыше 187 000 руб., в том числе 4656 руб. расходов по оплате госпошлины и 10 000 руб. на оплату собственных услуг.