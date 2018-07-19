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Глава ВТБ заявил, что попадание в санкционный список США не отразилось на работе банка
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Глава ВТБ заявил, что попадание в санкционный список США не отразилось на работе банка 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что попадание в санкционный список США, опубликованный в апреле, не повлияло на работу кредитной организации.
"Это очень ошибочное и плохое решение. У меня нет никаких причин быть довольным администрацией [Дональда] Трампа, поскольку она без всяких на то оснований включила меня в список. На работу банка, по правде говоря, это, к счастью, никак особенно не повлияло", — сообщил Костин в интервью Fox Business.
Он отметил, что готовился к санкциям еще с 2014 года и не ожидает их скорой отмены. «Лично я не был ответственен за какие-либо решения. Я банкир, и я был наказан просто как член команды, которого нужно наказать по той или иной причине. Нам нужно общаться. Если не общаться, то никаких проблем никогда не решить, я так считаю», — добавил Костин.
Последние санкции США, которые затронули главу ВТБ, были введены 6 апреля. Под них попали 24 россиянина. В списке также оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, основной владелец "Русала" Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов и другие бизнесмены и представители российских властей.
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