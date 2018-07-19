ФАС: «краснодарский» чай выращивается за границей

Федеральная антимонопольная служба рассказала, что ООО «Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу» использует марку «Краснодарский» для чая, который выращен не на Кубани, а в других странах. По мнению ведомства, та информация, которая размещена на упаковке и на сайте производителя, «вызывает представление о том, что чайная продукция под торговой маркой „Краснодарский“ выращивается и производится на Кубани».

Вьетнама, ЮАР и Китая. По документам, подавляющую часть продукции фабрики составляют импортные чаи из Индии, Индонезии

«В Реестре наименований мест происхождения товара есть сведения о регистрации НМПТ в отношении чая, производимого фабрикой, в пределах географического объекта « Краснодарский край ». То есть фабрика не имеет право использовать его на импортном чае», — сообщают в ФАС.

По утверждению службы, компания получает ничем не обоснованные конкурентные преимущества, используя наименование «Краснодарский» для своей продукции.

Ранее, в начале июля ведомство издало приказ о возбуждении дела. Кроме этого была создана комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства.