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ФАС: «краснодарский» чай выращивается за границей
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ФАС: «краснодарский» чай выращивается за границей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Федеральная антимонопольная служба рассказала, что ООО «Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу» использует марку «Краснодарский» для чая, который выращен не на Кубани, а в других странах. По мнению ведомства, та информация, которая размещена на упаковке и на сайте производителя, «вызывает представление о том, что чайная продукция под торговой маркой „Краснодарский“ выращивается и производится на Кубани».
По документам, подавляющую часть продукции фабрики составляют импортные чаи из Индии, Индонезии, Вьетнама, ЮАР и Китая.
«В Реестре наименований мест происхождения товара есть сведения о регистрации НМПТ в отношении чая, производимого фабрикой, в пределах географического объекта «Краснодарский край». То есть фабрика не имеет право использовать его на импортном чае», — сообщают в ФАС.
По утверждению службы, компания получает ничем не обоснованные конкурентные преимущества, используя наименование «Краснодарский» для своей продукции.
Ранее, в начале июля ведомство издало приказ о возбуждении дела. Кроме этого была создана комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства.
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