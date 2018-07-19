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На «подвоз» попутчиков могут ввести лицензию
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На «подвоз» попутчиков могут ввести лицензию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Власти решили заняться стандартизацией систем райдшеринга, действующих в России. Не исключено, что участникам площадок наподобие BlaBlaCar, которые подсаживают попутчиков в обмен на компенсацию части расходов на поездку, придется получать лицензии.
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