«Мегионнефтегаз» наращивает объемы бурения

Программа разработана при участии представителей ведущих отраслевых научно-технических и исследовательских центров страны и предусматривает ввод в эксплуатацию до 300 новых скважин в год, что почти в полтора раза превышает текущий уровень.

Часть скважин планируется построить с применением высокоэффективной технологии «Оптимизированный дизайн», что позволит на 60% увеличить скорость проходки и на 70% сократить объем буровых отходов по сравнению с традиционными методами бурения. Данная технология внедряется на предприятии с 2017 года, в настоящее время с ее помощью разбуривается пять кустовых площадок.