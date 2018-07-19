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«Мегионнефтегаз» наращивает объемы бурения
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«Мегионнефтегаз» наращивает объемы бурения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Программа разработана при участии представителей ведущих отраслевых научно-технических и исследовательских центров страны и предусматривает ввод в эксплуатацию до 300 новых скважин в год, что почти в полтора раза превышает текущий уровень.
Часть скважин планируется построить с применением высокоэффективной технологии «Оптимизированный дизайн», что позволит на 60% увеличить скорость проходки и на 70% сократить объем буровых отходов по сравнению с традиционными методами бурения. Данная технология внедряется на предприятии с 2017 года, в настоящее время с ее помощью разбуривается пять кустовых площадок.
«Практически все месторождения «Мегионнефтегаза» находятся на четвертой стадии разработки, поэтому главным вызовом для нас является стабилизация базовой добычи нефти в условиях постоянного снижения качества запасов. Фундаментом для создания нового ковра бурения стали активное внедрение инноваций и актуализированная геологическая основа. Реализация программы позволит создать весомый задел на перспективу и обеспечить стабильное будущее предприятия», — отметил начальник управления геологии «Славнефть-Мегионнефтегаза» Дмитрий Прунов.
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