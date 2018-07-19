СМИ сообщили о росте числа заказных убийств на Украине

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости . Число заказных убийств в первом полугодии 2018 года выросло более, чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в четверг агентство УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины

"На Украине в январе-июне 2018 года было совершено 12 заказных убийств, что более, чем вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении. Как отметили в прокуратуре , в течение первого полугодия 2017 года на территории Украины было совершено 5 заказных убийств.

По данным прокуратуры, ни одно дело по заказным убийствам, совершенным в первом полугодии 2018 года, не было направлено в суд.

Также в прокуратуре сообщили, что в первом полугодии на территории Украины было совершено почти 4,5 тысячи умышленных убийств, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.