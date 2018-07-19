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На объектах «Транснефть — Приволги» проводится реконструкция очистных сооружений
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На объектах «Транснефть — Приволги» проводится реконструкция очистных сооружений 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Так, в текущем году планируется проведение работ по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Красный Яр» Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) и строительство системы дождевой канализации на блочной комплектной насосной станции (БКНС) «Поповка» Бугурусланского РНУ в Республике Татарстан.
Проектирование очистных сооружений ЛПДС «Красный Яр» и системы дождевой канализации БКНС «Поповка» выполнил филиал АО «Гипротрубопровод» — «Самарагипротрубопровод».
К настоящему времени на ЛПДС «Красный Яр» завершен монтаж металлоконструкций здания станции очистки и двух резервуаров-накопителей для производственно-дождевых сточных вод, объемом 100 куб м каждый, продолжается монтаж оборудования и кабельной эстакады, обустраивается двухсекционный пруд-испаритель.
На объекте будет реализована схема трехступенчатой очистки сточных вод полного цикла. Качество воды на выходе из очистных сооружений будет соответствовать требованиям, предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственного назначения.
На БКНС «Поповка», где строится система дождевой канализации, завершен монтаж двух подземных емкостей по 100 куб м и прокладка полимерной трубы диаметром 200 мм, продолжается разработка грунта под колодцы и сети канализации, изготовлены и смонтированы 27 из 31 канализационных колодцев диаметром 1220 мм.
Ввод в эксплуатацию очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод на ЛПДС «Красный Яр» и строительство системы дождевой канализации на БКНС «Поповка» запланирован на ноябрь 2018 года.
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