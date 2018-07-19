О задачах цифрового производства поговорили в Московском авиационном институте

IT-центр Московского авиационного института на Соколе провёл встречу для представителей университетов, бизнеса и производства.

Участники обсудили, какие кадры сегодня востребованы в высокотехнологичной индустрии и с какими компетенциями ждут выпускников на цифровом производстве.

«Более 30 участников в течение пяти часов в режиме экспресс-форсайта искали ответ на вопрос о том, какой должна быть магистратура, чтобы не просто отвечать трендам в сфере инноваций, но и выпускать кадры для индустрии 4.0», — говорится на официальном сайте университета.

Участники обсудили предмет, цели и задачи цифрового производства, рассмотрели модели организация обучения в магистратуре «Управление цифровым производством». (ео)