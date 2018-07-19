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О задачах цифрового производства поговорили в Московском авиационном институте
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О задачах цифрового производства поговорили в Московском авиационном институте 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
IT-центр Московского авиационного института на Соколе провёл встречу для представителей университетов, бизнеса и производства.
Участники обсудили, какие кадры сегодня востребованы в высокотехнологичной индустрии и с какими компетенциями ждут выпускников на цифровом производстве.
«Более 30 участников в течение пяти часов в режиме экспресс-форсайта искали ответ на вопрос о том, какой должна быть магистратура, чтобы не просто отвечать трендам в сфере инноваций, но и выпускать кадры для индустрии 4.0», — говорится на официальном сайте университета.
Среди участников мероприятия были представители Российской венчурной компании, Московского физико-технического института, НИУ ВШЭ, Объединённой судостроительной корпорации, консалтингового бизнеса и малых инновационных предприятий.
Участники обсудили предмет, цели и задачи цифрового производства, рассмотрели модели организация обучения в магистратуре «Управление цифровым производством». (ео)
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