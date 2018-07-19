На экскурсии в Саввино-Сторожевском монастыре побывали пенсионеры из Сокола

Участники проекта «Московское долголетие» посетили экскурсию, организованную филиалом «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой». Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

«Участники совершили поистине удивительное, уникальное путешествие, — говорится в опубликованном материале. — Когда мы находились в монастыре, собравшихся не покидало ощущение, что время здесь остановилось. Экскурсанты не переставали восхищаться природой и чистотой воздуха».

Как уточняется, несмотря на большую территорию и непростые спуски и подъёмы, ни один из участников не отказался от продолжения прогулки. (ео)