Без шаттлов, но с парковками: в ФК «Балтика» рассказали, как добраться до стадиона на первый домашний матч сезона

На первом домашнем матче «Балтики» на стадионе «Калининград» в новом сезоне Футбольной национальной лиги сезона 2018/19 не будут задействованы шаттлы для болельщиков. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе клуба.

Первую домашнюю игру на новой арене в Калининграде «Балтика» проведёт в воскресенье, 22 июля, в 17:00. Доехать до Острова можно будет на общественном транспорте либо дойти пешком.

Болельщикам, которые захотят добраться до арены на автомобиле, предоставят возможность оставить транспортное средство на одной из многочисленных парковок возле арены.

Дороги, как на тестовых играх в апреле — мае и матчах ЧМ, перекрывать не будут. Движение на части городских улиц в день игры «Балтики» всё же будет закрыто, но это связано с празднованием Дня города. Первую игру сезона «Балтика» проиграла «Тюмени» со счётом 4:1.