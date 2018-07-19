Ливнёвки закатали в асфальт. Почему Орёл плывёт после каждого дождя

Местные жители шутят, что дождливый июль превратил Орёл в тропики. Без жары и сильных ливней не обходится практически ни один день. Ливневые канализации ещё советских времён не справляются с потоками воды. Причём здесь ремонт дорог и почему горожане не могут спокойно передвигаться по улицам, рассказывает «АиФ-Черноземье»

Проконтролируют шесть участков?

В соцсетях орловцы активно делятся фото и видео, на которых запечатлены последствия сильных дождей. Затопленными оказались тротуары, проезжие части, дворы и строительные площадки. В некоторых случаях людям приходилось добираться чуть ли не вплавь. И винят во всём вовсе не стремительные ливни, а стоки, к работе которых есть множество нареканий. Проблема эта для Орла не новая, вот только её масштабы увеличиваются из года в год.

Ситуацию обсудили на рабочем совещании в мэрии. По словам властей, очистку ливнёвок взяли на особый контроль.

Тем не менее, замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и ЖКХ Николай Ванифатов дал понять, что проблема лежит гораздо глубже — муниципалитету необходимо строительство новых ливневых стоков.

«В Орле выявлено шесть проблемных мест. Составлен график, по которому работает Спецавтобаза. Все ливневые канализации существуют в городе ещё с советских времён, сейчас необходимо строительство новых», — заключил Ванифатов.

Сити-менеджер Орла Александр Муромский поручил ответственным чиновникам контролировать очистку и промывку проблемных участков. Однако о строительстве новых стоков речи не идёт — денег для этого в бюджете нет.

Отметим, что приведением в порядок ливнёвок должно заниматься муниципальное предприятие «Спецавтобаза». Советник губернатора Ефим Вельковский напомнил о том, что МУП вновь испытывает финансовые трудности.

«Спецавтобаза стоит», — заявил он.

По словам директора предприятия Александра Байдака, действительно, есть проблемы с оборотными средствами.

А зачем в асфальт закатали?

Зампред горсовета Сергей Себякин напомнил чиновникам, что проблемы с ливнёвками в городе, увы, не только из-за солидного возраста этих сооружений. В качестве примеру он привёл участок дороги на пересечении улиц Посадской и Васильевской, где ливнёвки просто больше нет. Во время дорожного ремонта её заасфальтировали.

Согласно прогнозу погоды, дожди в Орле вовсе не собираются заканчиваться. Как сообщает портал Gismeteo, горожан ждёт ещё одна неделя с осадками.

Напомним, что ремонт улицы для жителей дома №26 по улице Приборостроительной закончился потопом в подвале многоэтажки. Собственники квартир считают, что всему виной замурованная в свежий асфальт ливневая решётка.

Практически смыло потоками воды и стройплощадку сквера «Юность». Там идёт благоустройство общественной зоны. На кадрах, снятых очевидцами видно, что ливнёвки не справились со стихийным дождём.