В Феодосии сократили время заезда машин с продуктами на набережную

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 июл — РИА Новости Крым . Власти Феодосии определили время заезда на набережную разгрузочных машин, обслуживающих объекты торговли и общепита. Решение принято по итогам заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности пребывания в местах массового скопления людей и профилактике правонарушений, сообщает пресс-служба местной администрации.

"По итогу заседания члены комиссии обсудили и утвердили решение о сокращении времени заезда разгрузочных машин с товаром на торговые точки на набережную со стороны ул. Генерала Горбачева с 7:00 до 13:00", — уточнили в администрации.