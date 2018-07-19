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В Феодосии сократили время заезда машин с продуктами на набережную
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В Феодосии сократили время заезда машин с продуктами на набережную 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Власти Феодосии определили время заезда на набережную разгрузочных машин, обслуживающих объекты торговли и общепита. Решение принято по итогам заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности пребывания в местах массового скопления людей и профилактике правонарушений, сообщает пресс-служба местной администрации.
"По итогу заседания члены комиссии обсудили и утвердили решение о сокращении времени заезда разгрузочных машин с товаром на торговые точки на набережную со стороны ул. Генерала Горбачева с 7:00 до 13:00", — уточнили в администрации.
Кроме того, на заседании комиссии обсуждался вопрос выявления в Феодосии нелегальных мигрантов. Так, в ходе проверок правоохранители выявили иностранных граждан, которые без разрешительных документов работали на строительстве новой школы на Челноковском массиве и в одном из прибрежных кафе. По данным администрации, виновные в правонарушении оштрафованы на 500 тысяч и на 250 тысяч рублей соответственно.
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