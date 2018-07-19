Район ЖБИ в Екатеринбурге до конца недели оставят без питьевой воды

Жители района ЖБИ в Екатеринбурге останутся без холодной воды. Коммунальщники предупредили о снижении напора в сетях. Ограничения продлятся до конца недели, об этом сообщает в четверг, 19 июля, «АиФ-Урал»

Снижение напора при подаче холодной воды начнется с 15 часов 20 июля и продлится до 20 часов 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ЕМУП «Водоканал». На нескольких водоводах будут производиться работы по устренинию аварии и замене запорной арматуры. Холодная вода в Комсомольский микрорайон будет подаваться только по одному водоводу, диаметр которого составляет всего 60 см. В результате напор холодной воды, которая попадает в дома горожан, будет снижен.

Коммунальщики предупреждают: в домах, которые снабжаются от общегородского давления, вода не будет подниматься до верхних этажей. А вот те высотки, в которых давление регулируется внутренними сетями, могут даже не почувствовать изменений.

Вместе с тем в «Водоканале» отмечают, что на время проведения работ в районе будет работать автоцистерна, где можно набрать питьевую воду, также во дворах временно установят водоразборные колонки. Место размещения цистерн и колонок коммунальщики обещают соощить в пятницу, 20 июля.