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Район ЖБИ в Екатеринбурге до конца недели оставят без питьевой воды
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Район ЖБИ в Екатеринбурге до конца недели оставят без питьевой воды 

АиФ Урал 54 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Жители района ЖБИ в Екатеринбурге останутся без холодной воды. Коммунальщники предупредили о снижении напора в сетях. Ограничения продлятся до конца недели, об этом сообщает в четверг, 19 июля, «АиФ-Урал».
Снижение напора при подаче холодной воды начнется с 15 часов 20 июля и продлится до 20 часов 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ЕМУП «Водоканал». На нескольких водоводах будут производиться работы по устренинию аварии и замене запорной арматуры. Холодная вода в Комсомольский микрорайон будет подаваться только по одному водоводу, диаметр которого составляет всего 60 см. В результате напор холодной воды, которая попадает в дома горожан, будет снижен.
Коммунальщики предупреждают: в домах, которые снабжаются от общегородского давления, вода не будет подниматься до верхних этажей. А вот те высотки, в которых давление регулируется внутренними сетями, могут даже не почувствовать изменений.
Вместе с тем в «Водоканале» отмечают, что на время проведения работ в районе будет работать автоцистерна, где можно набрать питьевую воду, также во дворах временно установят водоразборные колонки. Место размещения цистерн и колонок коммунальщики обещают соощить в пятницу, 20 июля.
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