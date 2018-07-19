Ещё
Сергей Борисов избран новым профсоюзным лидером Мордовии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Борисов избран новым профсоюзным лидером Мордовии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Делегаты единогласно поддержали его кандидатуру. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Мордовии.
19 июля в Саранске завершилась IV конференция Федерации профсоюзов Мордовии. В связи с тем, что Мария Голиченко (прежний руководитель профобъединения) досрочно сложила свои полномочия, в ходе заседания был выбран новый лидер.
«В моей жизни начинается новый этап, новая веха, но, хочу отметить, что профсоюзные принципы всегда были мне близки. Единой командой мы будем работать на повышение имиджа профсоюзов в обществе и усиление эффективности защиты прав членов профсоюзов», — сказал Сергей Борисов.
Сергей Борисов также является первым заместителем секретаря регионального политического совета партии, руководителем регионального исполкома партии «Единая Россия».
Фото: сайт Федерации профсоюзов Мордовии
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Отключение электроэнергии привело к проблемам с водой в Новороссийске и Геленджике Мекуш: «Я участвую в работе экспертного совета при врио губернатора Кузбасса, а не пишу стратегию развития» «Введение НДС для иностранных интернет-магазинов – правильное решение»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми79
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»92
Российская база в Сирии уничтожила НЛО153
В Хабаровске умер российский миллиардер49
Россиянка пустила труп мужа на кабачки14
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение