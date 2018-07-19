Сергей Борисов избран новым профсоюзным лидером Мордовии

Делегаты единогласно поддержали его кандидатуру. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Мордовии.

19 июля в Саранске завершилась IV конференция Федерации профсоюзов Мордовии . В связи с тем, что Мария Голиченко (прежний руководитель профобъединения) досрочно сложила свои полномочия, в ходе заседания был выбран новый лидер.

«В моей жизни начинается новый этап, новая веха, но, хочу отметить, что профсоюзные принципы всегда были мне близки. Единой командой мы будем работать на повышение имиджа профсоюзов в обществе и усиление эффективности защиты прав членов профсоюзов», — сказал Сергей Борисов

Сергей Борисов также является первым заместителем секретаря регионального политического совета партии, руководителем регионального исполкома партии «Единая Россия»

Фото: сайт Федерации профсоюзов Мордовии