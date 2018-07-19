Музей Зеленограда ищет волонтеров

21 июля в Выставочном зале Музея Зеленограда (корп. 1410) состоится мероприятие под названием «Волонтерский десант». Название говорящее: музею требуется помощь в благоустройстве памятников на месте гибели двух летчиц.

Как сообщает музей, мероприятие отчасти связано с темой 2018 года в России — Годом волонтера. В связи с этим музей приглашает добровольцев потрудиться на благое дело — помочь в благоустройстве памятников на месте гибели двух летчиц — Келлы Уральской и Валентины Катковой, разбившихся во время тренировочных полетов с Крюковского аэродрома ДОСААФ в июле 1952 г.

Подробности и запись по телефону 8 (499) 717-16-02.