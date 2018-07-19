В ХМАО по факту невыплаты зарплаты 60 сотрудникам санатория возбуждено дело

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты 60 сотрудникам ООО «Санаторий Нефтяник Самотлора» в Нижневартовске (ХМАО-Югра). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Прокуратура Нижневартовска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Санаторий Нефтяник Самотлора». Установлено, что руководитель указанного предприятия в период с декабря 2017 года по март 2018 года не выплачивал 60 работникам заработную плату в размере более 7 млн рублей", — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство направило материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. «По итогам их рассмотрения в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы“, — пояснили в пресс-службе.

Сейчас долг частично погашен (порядка 3,5 млн рублей).