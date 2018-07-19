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Сборная России поздравила Самедова с днем рождения
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Сборная России поздравила Самедова с днем рождения 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сегодня хавбеку "Спартака" исполнилось 34 года.
— Поздравляем полузащитника Александра Самедова с днем рождения! Желаем Александру крепкого здоровья, успехов в футбольной карьере и всего самого хорошего! — сообщается в официальном Твиттере сборной России.
Поздравляем полузащитника Александра Самедова с днем рождения! Желаем Александру крепкого здоровья, успехов в футбольной карьере и всего самого хорошего! 🎂 pic.twitter.com/oMvNewfdK1
— Сборная России (@TeamRussia) 19 июля 2018 г.
Александр Самедов принимал участие в чемпионате мира-2018 в составе национальной команды России. После окончания турнира он объявил о завершении карьеры в сборной.
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