За нарушение коммерческого договора бизнесмен отсудил 120 тыс. рублей

Накануне Оренбургский районный суд рассмотрел иск индивидуального предпринимателя о взыскании долга по коммерческому договору.

Как сообщают в инстанции, истец и ответчик заключили между собой соглашение, согласно которому предприниматель за денежное вознаграждение предоставил второй стороне право на использование его товарного знака и секретов производства хлебобулочных изделий.

По договору пользователь обязался выплачивать предпринимателю 5% от общей прибыли, но своих обязательств он так и не выполнил. Таким образом, мужчина задолжал правообладателю почти 120 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования истца и взыскал в его пользу с ответчика полную сумму задолженности по периодическим платежам. Кроме того, его обязали возместить расходы по оплате госпошлины в 3,5 тыс. рублей. Во взыскании с пользователя 300 тыс. рублей в качестве отступных суд отказал, так как соответствующий документ стороны не заключали.

В законную силу решение суда еще не вступило.