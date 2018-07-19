В Архангельске у речного причала прохожие нашли старинную гранату

Прохожие нашли боеприпас в песке

Минувшей ночью взрывникам в Архангельске пришлось выехать по тревоге. В районе морского порта Экономия г. Архангельска, у речного причала Реушеньгской переправы, во была обнаружена граната. Прохожие увидели боеприпас во время отлива, на песке.

Специалисты установили, что это учебная граната Ф-1, предположительно, 1930–40-х годов выпуска. Граната передана следственно-оперативной группе.

— На Севере в самых разных местах можно обнаружить боеприпасы. Чаще всего в сводках фигурируют Плесецкий и Виноградовский районы, где шли бои против интервентов в 1918–19 годах, нередко опасные находки встречаются в Приморском, Онежском и Мезенском районах. Боеприпасы не нужно не то что разбирать — прикасаться к ним и то может быть опасно. Ржавые боеприпасы, тем более, неразорвавшиеся, но прошедшие через ствол орудия, могут взорваться даже от незначительного воздействия. Заметьте место находки, сфотографируйте его, если есть такая возможность (напр., на камеру мобильного телефона) и сообщите о месте находки в ближайший отдел полиции по номерам 02 или 102 — с мобильного телефона, все остальное сделают профессионалы, — предупреждают спасатели.