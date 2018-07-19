В волгоградских природных парках проводятся противопожарные рейды

В природных парках Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим, нарушители наказываются штрафами.

По данным пресс-службы губернатора, охраняемые территории патрулируются сотрудниками парков совместно с лесничими и полицейскими.

Так, на сегодняшний день, в Волго-Ахтубинской пойме проведено 85 рейдов. За стоянку автомобилей вне дорог общего пользования, за оставленный мусор и другие нарушения оштрафованы 64 человека на 183 тысячи рублей.

В природном парке «Усть-Медведицкий» с начала лета проведено 33 рейда, выявлено восемь нарушителей. Штрафы составили 24 тысячи рублей.

Отметим, в Волгоградской области ограничение посещений граждан в леса и въезд в них на транспорте продлится до 31 октября. Во всех парках и лесничествах отдыхающим разъясняются правила противопожарного режима, инспекторами размещено более 300 информационных аншлагов.