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В волгоградских природных парках проводятся противопожарные рейды
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В волгоградских природных парках проводятся противопожарные рейды 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В природных парках Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим, нарушители наказываются штрафами.
По данным пресс-службы губернатора, охраняемые территории патрулируются сотрудниками парков совместно с лесничими и полицейскими.
Так, на сегодняшний день, в Волго-Ахтубинской пойме проведено 85 рейдов. За стоянку автомобилей вне дорог общего пользования, за оставленный мусор и другие нарушения оштрафованы 64 человека на 183 тысячи рублей.
В природном парке «Усть-Медведицкий» с начала лета проведено 33 рейда, выявлено восемь нарушителей. Штрафы составили 24 тысячи рублей.
Отметим, в Волгоградской области ограничение посещений граждан в леса и въезд в них на транспорте продлится до 31 октября. Во всех парках и лесничествах отдыхающим разъясняются правила противопожарного режима, инспекторами размещено более 300 информационных аншлагов.
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