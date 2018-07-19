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Под Манчестером потушили пожар, продолжавшийся с 24 июня
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Под Манчестером потушили пожар, продолжавшийся с 24 июня 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 19 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Природный пожар под Манчестером, начавшийся более трех недель назад, ликвидирован, сообщила местная противопожарная служба.
Из-за держащейся в Англии в течение нескольких недель жары в четырех районах региона начались природные пожары, из-за которых были эвакуированы жители десятков домов, а часть района страдала из-за сильного задымления. В ликвидации пожара принимали участие военные.
"Пожар полностью потушен, пожарные покинули район происшествия… Противопожарная служба Манчестера следит за торфяниками, чтобы убедиться, что пожар не начнется заново. Начались восстановительные работы", — говорится в сообщении службы.
Площадь пожара, охватившего главным образом высохшие болота, достигала 18 квадратных километров.
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