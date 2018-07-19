Начальник управления Сбербанка: «Эра больших данных скоро закончится»

Интерес к большим данным в скором времени закончится, возникнет индустрия по созданию моделей на данных. Такое мнение на Scoring Case Forum высказал управляющий директор, начальник управления инструментов и моделей Сбербанка Сергей Голицын.

«Данные будут настолько доступны всем, что о них перестанут говорить. Эра больших данных закончится, наступит эра моделей. Например, ко мне в Сбербанк приходит компания, дает мне идентификатор и таргет. Я не знаю, что ему нужно, но я строю для него модель, простую модель на его таргете. Каждый крупный оператор, владеющий данными, начнет строить модели для рынка. Надеюсь, это будет большая индустрия», — сказал он.

Сергей Голицын также рассказал, что Сбербанк провел большой «пилот» по разработке моделей на трансакционных данных. «Мы работали с сырыми данными, и на них была построена модель. Как только ты видишь результат этой модели, когда вы просто тянете данные, вы понимаете смысл всего этого упражнения. Это очень быстрый и точный инструмент», — заключил он.