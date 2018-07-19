В Башкирии осудят банду за нападение на владельца автосалона и угон его автомобиля

Башкирии 29-летнего мужчину обвиняют в разбое (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура РБ. — По версии следствия, в марте прошлого года обвиняемый вместе с двумя сообщниками выследили управляющего автоцентром, и, когда он вышел из офиса на улице Кавказская Уфы , заставили сесть в автомобиль «Toyota Camry». Силой удерживая мужчину в машине, злоумышленники стали требовать возврата денег, которые якобы задолжал его коллега. Подельники избили потерпевшего и, угрожая ему ножом, отобрали находившиеся при нём ключи от служебного автомобиля его супруги «Mercedes-Benz», — рассказали в надзорном ведомстве. Впоследствии они похитили данный автомобиль, стоимостью более 3,7 млн рублей. Сейчас фигуранты дела находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook