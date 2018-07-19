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В Башкирии осудят банду за нападение на владельца автосалона и угон его автомобиля
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В Башкирии осудят банду за нападение на владельца автосалона и угон его автомобиля 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Башкирии 29-летнего мужчину обвиняют в разбое (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура РБ.
— По версии следствия, в марте прошлого года обвиняемый вместе с двумя сообщниками выследили управляющего автоцентром, и, когда он вышел из офиса на улице Кавказская Уфы, заставили сесть в автомобиль «Toyota Camry». Силой удерживая мужчину в машине, злоумышленники стали требовать возврата денег, которые якобы задолжал его коллега. Подельники избили потерпевшего и, угрожая ему ножом, отобрали находившиеся при нём ключи от служебного автомобиля его супруги «Mercedes-Benz», — рассказали в надзорном ведомстве.
Впоследствии они похитили данный автомобиль, стоимостью более 3,7 млн рублей. Сейчас фигуранты дела находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
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