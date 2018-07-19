Домашние животные жителей Башкирии могут одни путешествовать на поездах

Об этом сообщила пресс-служба Башкирского управления Куйбышевской железной дороги РЖД.

Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отправитель заполняет заявление и обязательно указывает фамилию, имя, отчество, номер телефона отправителя и получателя и другую необходимую информацию. Цена билета для питомца будет зависеть от дальности поездки, минимум — 730 рублей.

К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы и другие маленькие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. Животные принимаются к перевозке в клетках или контейнерах. В течение всей поездки животное должно находиться в них в багажном купе. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

На станции назначения работники поездной бригады передадут животное получателю, указанному в заявлении, после предъявления им документа, удостоверяющего личность.

Кстати, один житель республики может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных, которые в сумме не превышают 180 см. В каждой клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев. При этом если погрузку-выгрузку клеток делают проводники, то вес каждой вместе с животным не должен превышать 10 кг, а если хозяин животных самостоятельно, то вес может быть до 75 кг. К перевозке не допускаются животные, опасные для жизни и здоровья пассажиров и сотрудников поезда.