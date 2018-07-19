Ещё
Домашние животные жителей Башкирии могут одни путешествовать на поездах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Домашние животные жителей Башкирии могут одни путешествовать на поездах 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба Башкирского управления Куйбышевской железной дороги РЖД.
Как сообщил специалист по связям с общественностью Башкирского территориального управления Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Евгений Гурьянов, услуга по перевозке домашних животных без владельцев заработала в пилотном режиме в 13 поездах. Жители Башкирии могут воспользоваться услугой на поезде № 13/14 Челябинск — Москва.
Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отправитель заполняет заявление и обязательно указывает фамилию, имя, отчество, номер телефона отправителя и получателя и другую необходимую информацию. Цена билета для питомца будет зависеть от дальности поездки, минимум — 730 рублей.
К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы и другие маленькие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. Животные принимаются к перевозке в клетках или контейнерах. В течение всей поездки животное должно находиться в них в багажном купе. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.
На станции назначения работники поездной бригады передадут животное получателю, указанному в заявлении, после предъявления им документа, удостоверяющего личность.
Кстати, один житель республики может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных, которые в сумме не превышают 180 см. В каждой клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев. При этом если погрузку-выгрузку клеток делают проводники, то вес каждой вместе с животным не должен превышать 10 кг, а если хозяин животных самостоятельно, то вес может быть до 75 кг. К перевозке не допускаются животные, опасные для жизни и здоровья пассажиров и сотрудников поезда.
АиФ-Уфа: последние новости
Ярмарка малины откроется в Уфе 21 июля В Уфе молодёжи помогут найти работу Лето всухую. Почему не работают популярные фонтаны Уфы?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми79
Российская база в Сирии уничтожила НЛО162
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»92
В Хабаровске умер российский миллиардер47
Россиянка пустила труп мужа на кабачки14
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение