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Чемпионка по гимнастике Самира Мустафаева о том, почему люкс не всегда хорошая идея
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Чемпионка по гимнастике Самира Мустафаева о том, почему люкс не всегда хорошая идея 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Самира Мустафаева — чемпионка России и мира по художественной гимнастике и хозяйка одной из лучших студий растяжки в столице SM Stretching. Элегантности Самиры могут позавидовать многие, несмотря на спортивное прошлое: Самира с легкостью сочетает спортивные вещи и casual и одинаково хорошо выглядит как в форме, так и в коктейльных платьях. О своем отношении к моде и стилю Самира рассказала PEOPLETALK.
«Стиль — это отражение тебя. Ни одна вещь не сможет тебя украсить, если в ней ты не уверена в себе. Поэтому не стоит носить вещи только потому, что они считаются трендовыми или относятся к люкс-брендам.
Обязательно подбирай одежду под свой тип фигуры и размер.
И выбирай наряд в соответствии с поводом. Будет странно, если ты придешь в коротких шортах и майке на деловую встречу».
Напомним, что мы вместе с магазином дизайнерских украшений Poison Drop разработали и выпустили собственную коллекцию украшений #ношуPEOPLETALK! В нее вошли клипсы с самыми модными словами 2018-го — #ору, #WTF, #queen #love и #like, а еще молнии, разбитые сердца и броши. Кстати, все украшения можно миксовать между собой и самой создавать комплекты.
Самира выбрала клипсы с красной молнией и нашим логотипом — белой звездой на красном фоне, которые отлично смотрятся вместе.
Коллекция #ношуPEOPLETALK уже поступила в продажу. Украшения стоят до 1500 рублей, купить их можно здесь и в магазинах Poison Drop: в ТРЦ «Европейский», ТГ «Модный Сезон» и ТЦ «Мега Теплый Стан».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chempionka-po-gimnastike-samira-mustafaeva-o-tom-pochemu-lyuks-ne-vsegda-horoshaya-ideya/
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