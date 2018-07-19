17 книг, которые рекомендует прочитать Барак Обама

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Бывший президент США совершает свое первое путешествие с Африку, с момента как он покинул Белый дом. В своем Facebook он выложил список литературы, который, по его мнению, должен прочитать каждый этим летом. Ниже мы расскажем подробнее о книгах, которые рекомендует Барак Обама. "И пришло разрушение∎" Чинуа Ачебе

Роман молодого нигерийского писателя Чинуа Ачебе «И пришло разрушение…» написан о далеком прошлом Нигерии, о трагических временах колонизации Африки. Воссоздавая историю мужественного и сильного человека Оконкво, воплощающего в себе лучшие качества воина и борца, писатель задался целью защитить попранное достоинство африканцев, реабилитировать прошлое своей страны, не только зачеркнутое, но и фальсифицированное английскими колонизаторами. "Пшеничное зерно" Нгуги Ва Тхионго

Нгуги — писатель кенийской литературы на английском языке. Еще совсем недавно Восточная Африка казалась «литературной пустыней». Но в последние десятилетия начался бурный рост восточноафриканских литератур, появились писатели, творчество которых привлекает сегодня внимание читателей во всем мире. "Долгая дорога к свободе" Нельсон Мандела

"Долгая дорога к свободе" — автобиографическая книга Нельсона Манделы, президента ЮАР, опубликованная в 1995 г. В своей книге Мандела рассказывает о ранней жизни, достижении совершеннолетия, получения образования и 27 годах, проведенных в тюрьме. Во времена апартеида Мандела считался террористом и был посажен в тюрьму на острове Роббен за участие в деятельности АНК. С тех пор он добился международного признания за объединение народа Южной Африки. В последних главах книги описывается политическое восхождение и убеждение, что борьба против апартеида продолжается. "Американские реалии" Чимаманда Нгози Адичи

Чимаманда Нгози Адичи — нигерийская писательница, певица. Ее называют самой выдающейся из «ряда критически настроенных молодых англоязычных авторов, которым удалось привлечь внимание нового поколения читателей к африканской литературе». В 2013 г. она опубликовала свой третий роман «Американские реалии» о любви профессорского сына Обинзе и амбициозной Ифемелу, которая уехала учиться в США и стала там писательницей. После событий 11 сентября 2001 г. Обинзе, не имея возможности получить визу в США, оказался в Лондоне. Пережив долгую разлуку, влюбленные встречаются в Нигерии. Труд удостоен двух наград — Премии газеты «Чикаго трибюн» в категории «Художественная литература» и Премии Национального круга книжных критиков в категории «Художественная литература». "Возвращение: отцы, сыновья и земля между ними" Хишам Матар

Автобиографический очерк Хишама Матара «Возвращение: отцы, сыновья и земля между ними» рассказывает нам о трагической участи его семьи. Его отец был ливийским дипломатом, но с приходом к власти Муаммара Каддафи он стал диссидентом. Вскоре после этого он был похищен в Каире и, предположительно, умер в одной из ливийских тюрем. В 2012 г. Хишама Матара посетил свою историческую родину и изменения, которые произошли в его стране, не могли не тронуть лауреата Букеровской премии. "Мир как он есть" Бен Родс

Вот как отзывается о книге Барак Обама: «Эта книга выбивается из общего списка, так как ее автор не африканского происхождения. Но я просто обязан рассказать вам о ней. Бен — один из немногих, кто был со мной во время президентской кампании и остался рядом во время двух сроков в Белом доме. Он удивительно точно рассказывает о внешней политике, тонкостях политической работы, а также о том, что на самом деле значит служить американскому народу на протяжении восьми лет». "Нагие и мертвые" Норман Мейлер

"Нагие и мертвые" — роман американского писателя Нормана Кингсли Мейлера, впервые опубликованный в 1948 г. Сюжет романа частично основан на участии Мейлера в боевых действиях 112-го кавалерийского полка в ходе Филиппинской операции во Второй мировой войне. В 1958 г. по роману был снят одноименный фильм. В 1998 г. издательство Modern Library включило роман «Нагие и мертвые» в список 100 лучших романов XX века на английском языке, поставив его на 51-е место. "Сто лет одиночества" Габриэль Гарсиа Маркес

"Сто лет одиночества" — роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, одно из наиболее характерных и популярных произведений в направлении магического реализма. Первое издание романа было опубликовано в Буэнос-Айресе в июне 1967 г. тиражом 8 тыс. (сначала 3 тыс., потом 5 тыс.) экземпляров. Роман был удостоен премии Ромуло Гальегоса. На сегодняшний день продано более 30 млн экземпляров, роман переведен на 35 языков мира. "Золотая тетрадь" Дорис Лессинг

История Анны Вулф, талантливой писательницы и убежденной феминистки, которая, балансируя на грани безумия, записывает все свои мысли и переживания в четыре разноцветные тетради: черную, красную, желтую и синюю. Но со временем появляется еще и пятая, золотая, тетрадь, записи в которой становятся для героини настоящим откровением и помогают ей найти выход из тупика. Эпохальный роман, по праву считающийся лучшим произведением знаменитой английской писательницы Дорис Лессинг, лауреата Нобелевской премии за 2007 г. "The Woman Warrior" Максин Хонг Кингстон

Максин Хонг Кингстон — китайская писательница, которая в своей книге рассказывает китайские мифы, семейные истории и события из своего детства, которое прошло в Калифорнии, и которые повлияли на формирование ее личности. "The Underground Railroad" Колсон Уайихед

Кора — женщина, работающая на хлопковой плантации в штате Джорджия. Все находящиеся на плантации — темнокожие рабы. Внезапно на плантацию приезжает Цезарь, и они вместе решают сбежать. Разумеется, за ними теперь идет охота. Автор расскажет читателям о приключениях во время бегства, опасностях на каждом шагу и взаимоотношениях между Цезарем и Корой. История наполнена драмой, напряжением и эмоциональностью. "Галаад" Мерилин Робинсон

На склоне лет священник Джон Эймс рассказывает историю рода, охватившую весь XIX и половину XX века, своему семилетнему сыну — ребенку, который стоит у дверей в новый мир. Эймс понимает, что не увидит его взросления и не сможет поддержать, когда судьба начнет посылать ему испытания, но вера в то, что главное в этой жизни всегда неизменно, служит поддержкой ему самому. И с этой верой он пишет к сыну и рассказывает ему историю стойкости, любви и надежды, призванную дать мудрый совет, уберечь — и пожелать доброго пути. "Три тела" Лю Цысинь

Лю Цысинь смог уместить многое в этой книге: отпечатки культурной революции КНР, компонент научного (довлеющий над всеми остальными и заставляющий мозг попыхтеть), элементы социального взаимодействия людей и моральной эволюции человека как вида. Самым лакомым куском произведения для меня оказалась игра «Три тела», в сюжет которой автор вплел значимых ученых Земли и которая, будто рупор, повествует о трагедии Трисоляриса. Это было на грани сна и притчи. "Исчезнувшая" Джиллиан Флинн

"Исчезнувшая" — роман-триллер писательницы Гиллиан Флинн, опубликованный в июне 2012 г. Роман быстро вошел в список бестселлеров по версии Нью-Йорк Таймс, а также в списки бестселлеров по версии Publishers Weekly за 2012 и 2014 гг. Сюжет строится вокруг главного героя Ника Данна, который обвинен в исчезновении своей жены. В нескольких интервью Флинн признавалась, что вдохновилась на написание романа об исчезновении историей Лачи Петерсон. "Судьбы и фурии" Лорен Грофф

Самый нашумевший роман 2015 г. — об отношениях полов и о том, что же объединяет их в браке. Жизнь драматурга Ланселота «Лотто» Саттервайта — с юношескими трагедиями, любовью с первого взгляда, богемной круговертью, стремительным взлетом на крыльях успеха и верной женой Матильдой, прожившей жизнь в тени блистательного супруга, — оказывается лишь спектаклем, в котором самовлюбленный гений — игрушка в руках женщины-кукловода. Но Матильда, имеющая так много мрачных тайн, неизвестных мужу, любит эту игрушку и живет ради нее. "Песнь Соломона" Тони Моррисон

"Песнь Соломона" — роман, написанный американской писательницей, профессором английского языка и литературы и лауреатом Нобелевской премии по литературе 1993 г. Тони Моррисон. Книга вышла в печать в 1977 г. Роман описывает жизнь молодого чернокожего мужчины Мейкона Деда III, позже названного Дояром, живущего в небольшом городе Мичигана. Книга отображает конфронтацию главного героя с обществом, в котором ему приходится жить, и изображает его поиски семейных драгоценностей и материальной независимости, которые впоследствии становятся поисками и познанием своей семьи, своих корней, себя. "Излучина реки" В. С. Найпол

Видиадхар Сураджпрасад Найпол — англоязычный писатель индийского происхождения, лауреат Нобелевской премии по литературе. В 1993 г. получил первую премию Дэвида Коэна. В 2001 г. становится лауреатом Нобелевской премии по литературе за «непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято».