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Жителей Вороновского пригласили на Всенощное бдение
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Жителей Вороновского пригласили на Всенощное бдение 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Храм Всемилостивого спаса в Воронове
Жителей поселения Вороновское пригласили на Всенощное бдение, которое состоится 21 июля в Храме Всемилостивого спаса в Воронове.
Служба будет посвящена восьмой неделе по Пятидесятнице. Мероприятие начнут в 17:00.
В 8:30 состоится служба в день празднования Казанской иконы Божией Матери. Прочтут Часы — христианские общественные молитвословия, освящающие определенное время суток. Кроме этого, состоится Божественная литургия и Панихида.
Отметим, что на официальном сайте Храма Всемилостивого спаса в Воронове доступно расписание предстоящих мероприятий на июль. Помимо дат и времени, в нем указаны названия праздников, к которым будут приурочены службы.
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