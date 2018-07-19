Жителей Вороновского пригласили на Всенощное бдение

Фото: Храм Всемилостивого спаса в Воронове

Жителей поселения Вороновское пригласили на Всенощное бдение, которое состоится 21 июля в Храме Всемилостивого спаса в Воронове.

Служба будет посвящена восьмой неделе по Пятидесятнице. Мероприятие начнут в 17:00.

В 8:30 состоится служба в день празднования Казанской иконы Божией Матери. Прочтут Часы — христианские общественные молитвословия, освящающие определенное время суток. Кроме этого, состоится Божественная литургия и Панихида.

Отметим, что на официальном сайте Храма Всемилостивого спаса в Воронове доступно расписание предстоящих мероприятий на июль. Помимо дат и времени, в нем указаны названия праздников, к которым будут приурочены службы.